Quickie vom 24. Juni 2019, eingestellt von StevenStgt

csd : köln

|

Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern und Intersexuellen sowie deren Freund_innen aus ganz Baden-Württemberg an den Rhein zum, fahren.Unter dem Motto 50 years of pride Viele. Gemeinsam. Stark! steht der CSD auch in Köln ganz im Zeichen des 50. Jahrestag der Stonewall Unruhen in der Christopher Street in New York.Der ColognePride ist Europas größte CSD Parade und aufgrund der zahlreichen Besucher aus dem nahen und fernen europäischen Ausland ist die Stimmung auf den CSD Köln auch immer von einer ganz besonderen Atmosphäre geprägt.Neben der CSD Programmwoche bildet das CSD-Wochenende mit demvonund derdurch die Kölner Innenstadt, amden Höhepunkt des ColongnePride.