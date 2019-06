Quickie vom 22. Juni 2019, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Im Juli wird gleich 2 mal heftigst lovegepoppt. Zuerst am regulären Termin am 13.07. und dann bei der legendären Lovepop CSD Edition am 27.07..Nach der sensationellen 80er Jahre Loveshack-Party im Januar gibt es am 13. Juli im White Noise Club auf dem Pink90ies-Floor die wilden 90er Jahre mit DJ Mario. Egal ob Pop, Dance, Rock, von Kult bis Bad Taste, es wird einfach so ziemlich alles mit dabei sein, was dieses musikalische Jahrzehnt geprägt hat und das Publikum wird, wie schon im Januar, wieder toben und schwitzen.Auf dem Lovepop-Floor in der White Noise Bar gibt es wie fast immer den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound quer durch fast alle Genres von Pop, HipHop, Dance & Indie bis hin zu Electro mit Lovepop Oberguru Dj Nt.Los geht es um 23.00 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Einlass ist ab 18 Jahren möglich.