20. Juni 2019

Das Jahr 2019 ist geprägt von zwei großen Jubiläen, die spürbare Erinnerungen und Eindrücke hinterlassen haben, ebenso wie sie nachhaltig Entwicklungen und Erkenntnisse beförderten: 50 Jahre „Stonewall Inn“-Revolten in New York und 40 Jahre „Homobefreiungstag“ in Stuttgart. Dem Gedenken an diese wichtigen Ereignisse am 28. Juni 1969 beziehungsweise 30. Juni 1979 wird mit einer besonderen Veranstaltung am Samstag, 6. Juli ein würdiger Rahmen gesetzt.Mit demwird in den Glastrakt des Württembergischen Kunstvereins am Schlossplatz eingeladen. Verschiedene Redner*innen, wie Stefanie Kuhnen (Journalistin, Auto-rin, „Lesben raus“), Odile Laufner (Mitbegründerin des Stuttgarter Frauenkulturzentrums SA-RAH, 1978) und Walter Kurz (Anmelder des „Homobefreiungstages“, 1979), beleuchten die damalige Zeit und leiten Erkenntnisse für das Hier und Jetzt ab.Neben Impulsen zu den historischen Meilensteinen rundet das Gedenken an die Jahrestage, an engagierte Aktivist*innen sowie an Menschen, die unter Ausgrenzung, Verleugnung, Verfolgung und Hetze gelitten haben und immer noch leiden den Jubiläumsempfang würdig ab. Eine ergänzende Ausstellung zeigt die emanzipatorische Geschichte der Regenbogen-Community auf.