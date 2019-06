Quickie vom 20. Juni 2019, eingestellt von StevenStgt

"(Ups... schon 35?)bietet eine Mischung aus Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson mit Lachmuskelkatergarantie, leichte Unterhaltung für Herz, Hirn und Zwerchfell, die auch die schweren Themen der Zeit nicht scheut, insgesamt also "Unterhaltung mit Haltung"... und zum 35-jährigen Bühnenjubiläum auch stilecht und standesgemäß im Theater der Altstadt am Feuersee!Parodien und Starkopien wird man hier vergeblich suchen, es gibt eher "Kabarett im Fummel" von einer Kunstfigur, die so authentisch ist, dass sie keine Kunstfigur mehr ist, in keine Schublade passt und daher gern mal aus dem Rahmen fällt – mit allen Ecken und Kanten (und körperlich auch mit Rundungen).Wommy beleuchtet das Leben in allen Facetten und nimmt dabei zur Freude des Publikums kein Blatt vor den Mund; "politisch korrekt" ist für sie ein Fremdwort, denn sie schaut dem Volk aufs Maul und scheut sich auch nicht, den Finger in die Wunden der Zeit zu legen.Wommy bringt ihr echtes und ihr fiktives Leben auf die Bühne, erzählt im lockeren Plauderton, was ihrer Meinung nach unbedingt erzählt gehört. Und wenn sie selber mal ein Päuschen braucht, wischt ihr Alter Ego, Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele in urschwäbischer Manier feucht durch.Dasambietet den passenden Rahmen und eine aufwendige Kulisse mit allen technischen Raffinessen. Gespielt wird das neue Sommerprogramm von