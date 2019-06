Quickie vom 21. Juni 2019, eingestellt von StevenStgt

In der "guten Stube" der Landeshauptstadt wird der Christopher Street Day seit 2009 jedes Jahr mit einem Empfang des CSD-Vereins eingeläutet. Der politische und zugleich gesellige Abend dient der Einstimmung auf das Kulturfestival.Dazu wird aminsam Marktplatz geladen. Los geht's abZur Teilnahme am öffentlichen Empfang ist keine Einladung nötig. Der Eintritt ist frei.Im großen Sitzungssaal stehen die gesellschaftspolitischen Ziele rund um die Gleichberechtigung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen im Fokus. Auch der 50. Jahrestag der "Stonewall Inn"-Revolten in New York (27./28.6.1969) sowie 40 Jahre"Homobefreiungstag" als erste CSD-ähnliche Demo in Stuttgart (30.6.1979) werden beim Empfang eine hervorgehobene Rolle spielen.