Ein Nachtclub – der Ansager einer Stripteasenummer betritt die Bühne. Er verspricht den "letzten klassischen Striptease auf deutschem Boden": Gleich wird Andrea erscheinen, deren Mutter bereits Stripteasetänzerin war und die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt hat! Er verspricht Unglaubliches, und das, obwohl im Zeitalter des Fernsehens und der Massenmedien der gute alte Striptease so gut wie tot ist. In den Worten des Ansagers existiert er noch und ist lebendiger den je... Doch Andrea scheint sich zu verspäten. Oder ist Andrea eigentlich Andreas? Ein verwirrendes Spiel beginnt. Muss der Ansager hier am Ende selbst für Andreas Nummer einspringen?Eine komödiantisch erotische und Soloshow mit Niveau von Bodo Kirchhoff mit dem Schauspieler Horst Emrich in einer Inszenierung von Jutta Schubert.