Am Samstag, 29. Juni findet derinstatt. Die Demonstration startet um 14:00 Uhr in der Gelbinger Gasse 42 vor dem Landratsamt und schlängelt sich durch die Haller Innenstadt.Der Zug endet auf dem Gelände des Club Alpha, Spitalmühlenstraße 13/2, dort beginnt gleichzeitig das Sommerfest.Der Tag wird Abends mit einem Musikprogramm abgeschlossen.Wir zeigen uns, wie wir sind. Wir wollen sein, wer wir sind. Wir lieben, wen wir wollen. Wir sind bunt.An vielen Orten dieser Welt werden heute noch Menschen ausgegrenzt, missachtet, diskriminiert oder Opfer körperlicher Gewalt nur weil sie sich „anders“ orientieren und identifizieren.In keiner Gesellschaft dieser Welt darf es Platz für Intoleranz, Gewalt oder Rassismus geben. NEIN zu Hass, JA zu Liebe! Hierfür gehen wir auf die Straße und verschaffen uns Gehör. Zeigt der Welt was Selbstbestimmung für euch heißt! Wir werden uns so zeigen, wie wir sein wollen: Frei von Angst und voller Liebe! Schreit es raus, seid frei, seid ihr selbst!