Denwerden wir auf dem Ulmer Münsterplatz unter dem Motto: "Im Herzen der Stadt" gemeinsam feiern.Am Samstag, den 01.06.2019 wird Ulm wieder bunt wie ein Regenbogen- Kommt vorbei und feiert mit.2019 findet der Ulmer CSD erstmals im Herzen der Stadt, auf den zentralen Münsterplatz, statt. Damit ist auch in der Bevölkerung und in der Stadt mit ihrer Verwaltung der CSD angekommen. Und am Ende erreicht er auch das Münster selbst, das eben für UIm weit mehr ist als nur eine Kirche ist.