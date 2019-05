Quickie vom 29. Mai 2019, eingestellt von StevenStgt

Menschen werden in unserer Gesellschaft üblicherweise in genau zwei Geschlechter eingeteilt. Ab der Geburt werden ihnen mit dem Geschlecht Rollenbilder und Erwartungen zugewiesen, die sie ihr gesamtes Leben lang begleiten.Woher kommt das? Brauchen wir das? Und entspricht die Einteilung in zwei Geschlechter überhaupt der Realität?In der Geschichte waren Geschlechterbilder sehr wandelbar, so galten Männer zum Beispiel sehr lange als das weniger lustvolle Geschlecht. Viele Kulturen kennen zudem weitere Geschlechter, und auch bei uns finden sich viele Menschen nicht in den beiden binären Geschlechtern wieder.Deshalb stellt der CSD Karlsruhe dieses Jahr die Frage: Wieso brauchen wir Geschlechter?Derfindet 2019 amstatt, wie gewohnt beginnt dieam Stephanplatz, wo im Anschluss auch die politische Kundgebung durchgeführt wird. Den ganzen Tag gibt’s auf dem Platz selbst ein Familienfest mit Unterhaltung, vielfältigen Infoständen sowie Speis und Trank.