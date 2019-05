Quickie vom 27. Mai 2019, eingestellt von DeWe

Quelle: Lovepop Stuttgart

Im Juni findet dieausnahmsweise am 3. Samstag des Monats statt.Auf dem Lovepop-Floor in der White Noise Bar gibt es am 15. Juni wie fast immer den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound quer durch fast alle Genres von Pop, HipHop, Dance bis hin zu Electro. Diesmal allerdings nicht mit Lovepop Oberguru DJ Nt, der in anderen Gefilden weilt, sondern mit DJ Matthew Black aus Köln, der auch des öfteren die Himbeerparty in Mannheim oder das Bunte Rauschen in Karlsruhe beschallt.Im White Noise Club gibt unser Resident DJ Martin Rapp mit feinster elektronischer Tanzmusik Vollgas und bringt die Crowd mal wieder gehörig zum Schwitzen.Los geht es um 23.00 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Einlass ist ab 18 Jahren möglich.