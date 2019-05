Quickie vom 20. Mai 2019, eingestellt von StevenStgt

szene : tübingen

|

Spannendes zum queeren Leben in Tübingen und der Region gibt es morgen im Rathaus Tübingen zu hören und zu sehen: Karl-Heinz Steinle präsentiert in seinem Vortrag mit Diaschau erste, eindrucksvolle Ergebnisse eines Forschungsprojekts des Stadtarchiv Tübingens zum queeren Leben in Tübingen.Der Einritt ist frei.