Quickie vom 17. Mai 2019, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Stuttgarter Bären

Dieladen am 1. Juni zum Tanz!Im Rahmen desvom 30. Mai bis 2. Juni 2019 findet die grosse Sause am 1. Juni diesmal im Stuttgarter Hype-Club statt, zentral in der Innenstadt beim Marktplatz gelegen.Auf dem Dancefloor legen der Münchner Dj James, der sich auch schon bei der Sitges Bears Week und beim Pink Lake Festival am Wörthersee einen Namen gemacht hat, und unser lokaler Support Dj Andy Rx, bekannt auch von der Lovepop, der Gaymax und der Kölner Bears & Beard Party gemeinsam auf. Abwechselnd bringen sie mit Charts, Dance Classics und elektronischer Tanzmusik die Bärenmeute und ihre Freunde gehörig ins Schwitzen.In der Lounge kann gemütlich getratscht, geknutscht, gekuschelt und auch geraucht werden. Süsses und Salziges zum knabbern steht für Euch bereit und natürlich gibt es einen Welcomeshot gratis..Die Party startet um 21.00 Uhr, vergünstigte Vorverkaufstickets gibt es unter unten stehendem Link. Der Erlös der Party dient zur Finanzierung des Stuttgarter Bärentreffens.