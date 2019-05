Quickie vom 13. Mai 2019, eingestellt von DeWe

Quelle: Lovepop Stuttgart

Derhat begonnen!gibt es unter dem Vorverkaufs-Link unten.Die LOVEPOP CSD EDITION ist legendär und wird auch am 27. Juli 2019 wieder die Massen anziehen. Zum ersten Mal findet sie direkt in der Stuttgarter Innenstadt statt, nur 5 Gehminuten von der CSD Hocketse entfernt. Los geht es um 22.00 Uhr, die Abendkasse öffnet um 21.30 Uhr.Vergünstigte Vorverkauftickets erhält man vom 12. Mai bis 26. Juli online unter www.eventoro.de und am 27. Juli von 16.00 bis 22.00 Uhr am Stand von BenSWild auf dem CSD Strassenfest am Schillerplatz, Ecke Kirchstrasse.Auf dem Lovepop-Floor in der White Noise Bar gibt es wie immer den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound quer durch fast alle Genres von Pop, Dance, HipHop & Indie bis hin zu Electro mit Oberlovepopper DJ NT aus Augsburg. An seiner Seite steht die Münchner DJane NickiNation von den Pink Heaven & Queer Rooftop Parties.