Quickie vom 6. Mai 2019, eingestellt von StevenStgt

gayrechte

|

Amist weltweit IDAHOBIT -also -feindlichkeit. Als Zeichen der Verbundenheit wollen wir an diesem Tag daran erinnern, dass es auf der Welt Menschen gibt, welche noch immer aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Sexualität verfolgt und verurteilt werden.Dersetzt ein positives Zeichen zum Idahobit und informiert ab 15 Uhr am Rathaus Center in Ludwigshafen an einem Stand zum Thema. Gegen 18 Uhr erfolgt eine Kundgebung.Dieses Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt - den Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel strich. Das Datum hat symbolischen Charakter, es erinnert an den Paragraphen 175: Noch bis vor 23 Jahren stand in Deutschland die Homosexualität zwischen Männern unter Strafe. Dieser Paragraph war in Kraft von 1. Januar 1872 bis zum 11. Juni 1994. Mittels des Paragraphen §175 wurden in dieser Zeit insgesamt 140.000 Männern verurteilt. Die Rehabilitation der Verurteilten dauert weiter an. Daher wollen und müssen wir immer wieder daran erinnern.