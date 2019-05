Quickie vom 1. Mai 2019, eingestellt von StevenStgt

- Die größte Fame im Jahr 2019! Wir feiern im imposanten Penthouse Stuttgart.3 Dancefloors (House/Black/Pop & Charts), 5 Areas Auf 2 Stockwerken, Xxl-mainhall mit Showbühne, Vip-lounges, Bistro, 10 Bars, Open-air Terrasse.Knapp 3000 Gays (!) aus ganz Süddeutschland und der Schweiz stürmten bei der letzten Party 2018 das Penthouse Stuttgart. Das Warten auf eine Fortsetzung hat jetzt ein Ende! Die Partycrowd erwartet im Penthouse Stuttgart eine überwältigende Location mit sehr hohen Decken, großen Tanzflächen, mehreren Ebenen/Stockwerken und einer VIP-Ebene direkt über der Tanzfläche mit Blick auf den Mainfloor.Ebenso darf sich unser Party-Gast auf eine in Stuttgart einzigartige Lightshow mit Lasern und Special Effects freuen. Alleine die Performance macht klar, dass diese Party in einer völlig neuen Dimension spielt. Auf dem Mainfloor präsentieren wir den Gästen die angesagten Gay-DJs der führenden Gay-Events in Europa.