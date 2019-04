Quickie vom 28. April 2019, eingestellt von StevenStgt

Das wichtigste Fetisch-Event im Clubjahr des LC Stuttgart steht vor der Tür. Wir sind überzeugt davon, dass dasmit derund der Fetischparty Rough Men Night eine tolle Veranstaltung wird. Jeder kann auf seine Kosten bzw. an den Mann kommen, denn es kommen megageile Leder- und Fetischtypen aus vielen Teilen Europas und vergnügen sich bis früh in den Morgen.Wir starten das lange Wochenende mit der Gaydelight-Party auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Nach dem Maifeiertag heißen wir unsere Gäste am Freitag Abend in Tom´s Bar, Boots und Eagle willkommen. Am Samstag wählen wir den neuen Mr. Leather Baden-Württemberg 2019/20 im Kings Club, und anschließend organisiert der LC Stuttgart wieder ein großartiges Fetisch-Event im Clublokal Eagle, das keine Wünsche offen lässt.