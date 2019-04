Quickie vom 23. April 2019, eingestellt von StevenStgt

Das neuefür den Frühling 2019 ist soeben erschienen und liegt für Euch an zahlreichen Auslegestellen in ganz Baden-Württemberg zum Mitnehmen bereit.Unsere Abonnementen erhalten IHR persönliches Schwulst Magazin wieder ganz bequem per Post zu sich nach Hause geliefert.Das Jahr 2019 wird ein Jahr voller Feiertage, Erinnerungstage und Gedenkfeiern.50 Jahre Stonewall Krawalle in New York, vor 40 Jahre fand der 1. Stuttgarter „CSD“ statt, 18 Jahre IG CSD Stuttgart, u.v.m.Natürlich wollen wir in unserem aktuellen Heft den Blick auch darüber hinaus schweifen lassen. Dazu findet Ihr neben interessanten Infos aus der schwul-lesbischen Szene in Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt, aktuelle politische Themen, unsere beliebten Kolumnen und Reiseberichte zur Anregung für die nächsten Urlaubsplanungen.Also schnell Euer ganz persönliches Schwulst Magazin sichern und wer es bequem haben möchte sein persönlicheseinrichten.