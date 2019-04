Quickie vom 19. April 2019, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

|

Mit dererleuchtet das Friedrichsbau Varieté amregenbogenbunt und steht ganz im Zeichen der Vielfalt. Der Vorverkauf für die CSD Gala hat bereits begonnen.Auf der Bühne geben sich diesmal unter anderem Lizzy Aumeier und Tim Fischer, das Tanzkraftwerk, das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg und natürlich unser Frl. Wommy Wonder die Ehre. Eine besondere Inszenierung zu "50 Jahre Stonewall Inn-Revolten" würdigt den wichtigen Jahrestag.für den Gala-Abend können zu Gunsten des gemeinnützigen CSD-Vereins in vier Kategorien ab 33,70 € (inklusive Gebühren) erworben werden. Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Ticket-Hotline 0711 2 555 555 oder online bei Easy Ticket erhältlich. Vereinsmitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt auf den Kartengrundpreis.