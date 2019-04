Quickie vom 14. April 2019, eingestellt von StevenStgt

Mannheim's Gay Party No. 1 - The Gay Circuit Legend / Die Schwule Party-Legende - in Mannheim! - 7 DJs - 7 Areas inklusive Playrooms!



Am 21. April 2019 ist es wieder soweit! Das alljährliche Mega Oster Gaywerk steht wieder vor der Tür. Wir feiern, wie kann es auch anders sein, in den "ehrwürdigen" Hallen den MS Connexion Complex.



Different Music Styles On 7 Areas Electronic Music - Deep House - Progressive House - Charts / Pop - 80s / 90s / Gay Classix - R'n'B & Black Das Line Up - schließlich feiert WIR am liebsten im Kreise unserer großen Familie aus nationalen und internationalen Acts:-)