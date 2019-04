Quickie vom 13. April 2019, eingestellt von StevenStgt

queerfilmnacht

Wir zeigen Euch im Rahmen der Queerfilmnacht im April den Film "Konsequenzen".



Weil er sich nicht an Regeln halten kann, landet der 17-jährige Andrej erst vor Gericht und dann in einer Besserungsanstalt für Jugendliche. Unter den Teenagern dort dreht sich alles um Drogen, Sex und Gewalt. Und es herrscht eine klare Hackordnung, an deren Spitze der brutale und unberechenbare Gangleader Željko steht. Andrej und Željko geraten sofort aneinander, doch aus der Rivalität wird bald eine Kameradschaft, in der sich Andrej bis zu einem bestimmten Punkt unterordnet. Je länger die beiden Zeit zusammen totschlagen, desto mehr fühlt sich Andrej auch körperlich zu seinem Freund hingezogen. Željko teilt das Begehren - und weiß es gleichzeitig kaltblütig für seine Zwecke auszunutzen.



Mi. 24.04.19 | 21.00 Uhr | Kino Schauburg | Marienstr. 16 | Karlsruhe

So. 21.04.19 | 20.45 Uhr | Kino Kandelhof | Kandelstr. 27 | Freiburg