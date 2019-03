Quickie vom 18. März 2019, eingestellt von DeWe

Quelle: Lovepop Stuttgart

Am 13. April 2019 zelebrieren wirund feiern gleichzeitig die offizielleDas wird ein rauschendes Fest!Auf dem Lovepop-Floor in der White Noise Bar gibt es wie fast immer den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound von Dj Nt aus Augsburg. Er spielt quer durch fast alle Genres von Pop, Dance, Indie bis hin zu Electro. Hier kipptRihanna dann schon mal nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!Im White Noise Club auf dem Lovebeats-Floor wird unser Resident DJ Martin Rapp von der Hausherrin unseres Nachbarclubs Bar Romantica, DJane Femcat, unterstützt. Beide geben feinste elektronische Tanzmusik zum Besten.Natürlich gibt es eine Jubeldeko und Süßes für umsonst, dazu einen Welcomeshot für alle Gäste, kredenzt vom CSD Team.Los geht es um 23.00 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, von dem ein Teil dem CSD Stuttgart gespendet wird. Einlass ist ab 18 Jahren möglich.