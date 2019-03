Quickie vom 9. März 2019, eingestellt von StevenStgt

Nach der unfassbaren 11 Jahre Fame im ProTon feiern wir am Frieitag, 29. März weiter:zurück im stylischen Aer-Club - Süddeutschlands erfolgreichstes Gay-Partylabel zurück im edelsten Club der Stadt.Karl Kay ist momentan einer der trendigsten DJs in der internationalen Gay-Szene.Weltweite Bookings sprechen für sich und jetzt feiert er Premiere in Stuttgart.Als Fan elektronischer Musik hatte er schon immer eine Vorliebe für House Musik. Stark beeinflusst von der Club-Musik in Südamerika entwickelte er seine Leidenschaft für Tribal und Vocal-House.