Quickie vom 2. März 2019, eingestellt von jokersven

szene : stuttgart

|

Von 2007 bis 2012 bloggte Jan Ranft im Studio 3-Podcast unter dem Motto „Willkommen in der Schwulenwelt!“. Daraus entstand eine Sammlung von Kurzgeschichten, die sich nun alle in seinem neuen Buch wiederfinden. Darin geht es um Romantik, Sex, um Liebe, ums Coming-Out und um Gefühle und Sehnsüchte, wie sie jeder kennt: Der 20jährige Simon schmiedet einen aberwitzigen Plan, um seinen leiblichen Vater zu finden. Erst als Matthias sich neu erschafft, hat er richtig Erfolg bei den Männern. Der US-Soldat Jack verliebt sich in Deutschland unheimlich in einen Dorfjungen. Sonntagmorgens hat Leon seinen Traummann zu Gast – oder hat er bloß geträumt? Oy und Eo stellen sich den Gefahren einer urzeitlichen Welt. Im Supermarkt schmachtet Martin den Verkäufer an und philosophiert über die Parallelen zwischen der Schwulenwelt und einer Kühltheke: „Sind wir nicht alle Fruchtjoghurts?“

Die Geschichten sind humorvoll, tragisch, sexy, ehrlich, fantasievoll, nachdenklich und manchmal echt gemein. Sie enden oft überraschend, ein Happy End gibt es dabei nicht immer – aber genau so ist doch das Leben, oder?

53 Kurzgeschichten zum herzhaften Lachen, zum Sich-Selbst-Wiedererkennen, zum Nachdenken und zum Träumen auf 256 Seiten mit Namensregister und Orteverzeichnis





Fr. 15.03.19 | 19.30 Uhr | Zentrum LSBTTIQ Weissenburg | Weissenburgstr. 28a | Stuttgart

Quelle: zentrum-weissenburg.de