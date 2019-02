Quickie vom 21. Feb. 2019, eingestellt von StevenStgt

Mit dem Mottofeiert die Ulmer AIDS-Hilfe ihrenim Roxy und setzt damit ein Zeichen für die bunte Vielfalt der Lebensfreude in und um Ulm herum.Freuen sie sich auf den 4. März 2019 und entfliehen sie bei unserer bunten Benefizfaschingsparty den trüben Wintertagen.Beim Colorful Rosenmontagsball sorgt ein DJTeam für stundenlanges tanzen zur buntenVielfalt der Musik. Nach längerer Pause reist unsere geliebte Djane Skinny extra aus Berlin an und freut sich aufs auflegen in ihrer alten Heimat. Unterstütz wird sie von DJ Tom, der seit Jahren den „AIDS-Hilfe Fasching“ zum tanzen bringt.Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 12 Euro. Ermäßigt nur an der Abendkasse für 8 Euro.