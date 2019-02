Quickie vom 10. Feb. 2019, eingestellt von StevenStgt

Süddeutschlands grösste & erfolgreichste Gayparty feiert mit einer Megaparty Geburtstag:- 11 Jahre mit Euch.Was vor 11 Jahren als "einmalige Party-Idee" begann ist heute die mit Abstand erfolgreichste Gay-Partyreihe in Süddeutschland. Es wird die Party des Jahres 2019 - das ist ein Versprechen! Der ultimative Gay-Hotspot in Süddeutschland.2018, bei 10 Jahre Fame, versetzte die Jubiläumsparty mehrere Häuserblocks um den Club ProTon in einen Ausnahmezustand.Live: Star-DJ Karl Kay (Paris), Karl Kay ist momentan einer der trendigsten DJs in der internationalen Gay-Szene. Weltweite Bookings sprechen für sich und jetzt feiert er Premiere in Stuttgart. Als Fan elektronischer Musik hatte er schon immer eine Vorliebe für House Musik. Stark beeinflusst von der Club-Musik in Südamerika entwickelte er seine Leidenschaft für Tribal und Vocal-House.Dazu gibt es eine grosse Opening-Show, gigantische Lasershow, Live Shows, Walking Acts und free Welcomedrink.