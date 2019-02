Quickie vom 6. Feb. 2019, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

Dieist eine Party für schwule Männer mit HIV+ oder Männer die HIV- sind in Kombination mit PrEP*. Die Loadingzone Party steht für eine ungehemmte, spritzige und geile Atmosphäre, ganz nach unserem Motto: Be Sexy, Play Raw…Die Party geht inzwischen in ihr zweites Jahr und wir freuen uns, nach dem enorm erfolgreichen Start im letzten Jahr auf viele weitere geile, saftige und sexy Partys mit EUCH!Unsere Party ist eine geschlossene, private und nicht kommerzielle Veranstaltung von und für sexy Boys und Kerle. Zugang erhalten Ausschliesslich Männer ab 18 Jahren die sich zuvor angemeldet haben und auf unserer Gästeliste stehen! Mit betreten unserer PartyLocation stimmt jeder Teilnehmer unseren Regeln explizit zu.In Stuttgart ist das Original der Party zu Hause und geniest inzwischen einen deutschlandweiten Ruf.Ab 2019 sind wir zusätzlich auch mit einer „kleinen“ aber nicht weniger geilen Party in Köln zu Gast! – Wie auch schon in Stuttgart werden wir hier auf eine geile Mischung der Gäste achten um Euch die gewohnte sexy Qualität zu bieten!Be Sexy, Play Raw… in Stuttgart