27. Jan. 2019

Nach dem unglaublichen Start ins Jahr 2019 am 5. Januar im Marquardts geht es schon am 2. Februar mitweiter!Süddeutschlands grösste & erfolgreichste Gayparty im schönsten Club der Stadt auf 3 Dancefloors.Im Herzen der City bietet der große & stylishe Club Marquardts die idealen Bedingungen für Süddeutschlands Gay-Party-Blockbuster No.1.Floor 1 / Black, Dj Tekin; Floor 2 / Pop-music Only, Dj Boombastico; Floor 3 / House, Gast DJ Larson (Hannover) und DJane Miss Delicious (Sexy Köln)Fame öffent an diesem Abend bereits um 22:00 Uhr und bieten Euch bis 24h eine Getränkespecial an: 2 for 1 auf alle offenen Getränke. Ein Getränk bezahlen = ZWEI dafür erhalten.