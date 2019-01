Quickie vom 15. Jan. 2019, eingestellt von StevenStgt

Der. findet in diesem Jahr am Samstag, 9.2.2019 im SpardaWelt Eventcenter am Hauptbahnhof statt. Dort werden das Motto sowie das Konzept der Saison 2019 vorgestellt.Begleiten wird uns dabei der 50. Jahrestag der "Stonewall Inn"-Revolten (28. Juni 1969) ebenso wie 40 Jahre CSD in Stuttgart (30. Juni 1979). Auch unseren 18. Geburtstag wollen wir gebührend feiern, wurde doch die Interessengemeinschaft (IG) CSD Stuttgart e.V. als Trägerverein des CSD Stuttgart am 23.1.2001 gegründet.- ab 19:00 Uhr: Eintreffen der GästeFür den öffentlichen CSD-Neujahrsempfang wirdAlle sind herzlich willkommen! Der Eintritt ist frei.