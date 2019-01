Quickie vom 9. Jan. 2019, eingestellt von StevenStgt

kultur : stuttgart

|

Ekstase, Trance und Rauschzustände sind ein fester Bestandteil des Films. In vielfältiger Form wurde sich damit sowohl in Spiel- als auch Dokumentarfilmen auseinandergesetzt. Begleitend zur Ausstellungim Kunstmuseum Stuttgart, die noch bis 24. Februar 2019 zu sehen ist, bietet das Haus des Dokumentarfilms in Kooperation mit dem Museum am Sonntag, den 20. Januar 2019, ein spannendesim Innenstadt-Kino Cinema direkt am Schlossplatz.Das Programm beginnt ummit dem ethnografischen Klassiker Divine Horsemen.(1985) von Maya Deren. Markus Müller, externer Kurator der Ekstase-Ausstellung, führt in diesen Film ebenso wie in(1981) von Ahmed El Maânouni, der umzu sehen sein wird, ein.Ein wichtiges Gemälde in der Ausstellung ist das "Bildnis der Tänzerin Anita Berber" (1925) von Otto Dix. Das Enfant terrible des deutschen Films Rosa von Praunheim hat ihr in(1987) ein besonderes Denkmal gesetzt. Der Film wird umgezeigt. Umist dann der Film(2017) zu sehen. Zum Abschluss des Filmprogramms folgt umder Kultfilm(1983) von Godfrey Reggio in einer neu restaurierten Fassung.