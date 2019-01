Quickie vom 4. Jan. 2019, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Auf dem Lovepop-Floor in der White Noise Bar gibt es am 12. Januar von DJ NT aus Augsburg den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound quer durch fast alle Genres von Pop, Dance, Indie bis hin zu Electro. Hier kippt Rihanna dann schon mal nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!„Party like it's 1984!“ heisst es diesmal im White Noise Club auf dem Loveshack-Floor. Hier gibt sich DJ Mario aka. Kuschelzombie die Ehre, bekannt auch noch aus dem legendären Gaytunnel in der Stuttgarter „Röhre“. Er spielt den Sound der wilden 1980ziger Jahre, von Rock über Pop bis hin zur NDW.Los geht’s um 23.00 Uhr, einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Der Eintritt kostet 10 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.