Am Tag der Heiligen Drei Könige wird diein Zusammenarbeit mit dem VereinChildrens-First e.V. Obdachlosen Jugendlichen und Erwachsenen auf den Straßen von Stuttgart helfen.Amwollen die Mitglieder der SPDqueer, unter der Führung des Vorsitzenden der Children-First e.V. Roman Jung, in Stuttgart Obdachlosen Jugendlichen und Erwachsenen helfen. Hierzu werden sie sich am Sonntag, den 06.01.2019, umamtreffen. Freiwillige sind herzlich eingeladenNach Schätzungen sozialer Vereine gibt es allein in Stuttgart circa 3.500 Heimatlose und circa 200 Obdachlose. Stuttgart, eine seit November 2018 schuldenfreie Stadt. Stuttgart, eine der wohlhabendsten Städte Deutschlands. Und doch gehört Armut und Orientierungslosigkeit zum Stuttgarter Stadtbild.Viel zu oft werden die Personengruppen in den Schatten gestellt und verleumdet, so Fatih Ceylan, Vorsitzender der SPDqueer in Stuttgart. „Erinnern tut man sich an diese Personen, wenn die Not am größten ist – im Winter!“. Vor Ort zu sehen, nachzuvollziehen und den Bedarf auf die politische Ebene zu ziehen, sieht die SPDqueer als eine ihrer Aufgaben an.