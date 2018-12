Quickie vom 27. Dez. 2018, eingestellt von StevenStgt

party : mannheim

|

Zum letzten Mal in 2018! Das große Vorglühen vor Silvester. Wir sagen "Goodbye 2018" mit deiner Kultparty für Gays and Friends in Mannheim.Mit dem Besten aus House, Dance and Himbeer Music. Visuell Video Effects. Eintritt 10 Euro. Einlass 23 Uhr.Jeden letzten Samstag im Monat feiern Gays & Friends Ihre Kultparty und machen die Himbeerparty zum größten monatlichen Gay Event in Süddeutschland.