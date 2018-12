Quickie vom 16. Dez. 2018, eingestellt von StevenStgt

queerfilmnacht

|

Schwulst und CinemaxX zeigen Euch imim Rahmen derden amerikanischen Film "".Der 14-jährige Ulysses (Luka Kain) steht am Rand: Gerade erst hat er seinen Vater verloren – und weil er schüchtern ist, anstatt dominant aufzutreten, ist er in der Schule der Klassenarsch. Also träumt sich Ulysses (Luka Kain) weg. Gedanklich fliegt er in eine Welt, die bunt ist und wo ständig fröhlich gesungen wird. Aus der schalen Realität wird ein farbenfrohes Musical! Doch seine Tante Rose (Regina Taylor), die sich in Abwesenheit der arbeitenden Mutter um Ulysses und seinen kleinen Bruder Abe (Jaylin Fletcher) kümmert, bekommt davon Wind, dass der Junge sich heimlich in High Heels und Nylons geschmissen hat. Sie schmeißt ihn aus der Wohnung, denn Rose ist ebenso gläubig wie engstirnig. Zum Glück findet Ulysses woanders Unterschlupf: in einer Kirche um die Ecke, in der sich einmal pro Woche eine Gruppe queerer Jugendlicher und Transgender-Sexworkerinnen trifft. Hier, in der „Saturday Church“, darf Ulysses so sein, wie er will. Auch ganz ohne Tagträume…