Quickie vom 29. Nov. 2018, eingestellt von StevenStgt

welt-aids-tag

|

Am Welt-Aids-TAg (1.12.) lädt diezum sechsten Mal zur großenin das Staatstheater Karlsruhe ein. Dieses Jahr möchte die AIDS-Hilfe unter der Schirmherrschaft von Generalintendant Peter Spuhler auf die immer noch existierende Diskriminierung von Menschen mit HIV und von Menschen mit verschiedenster sexueller Orientierung aufmerksam machen, aber auch die vielen medizinischen Fortschritte in Bezug auf HIV feiern.Der Abend wird mit zahlreichen Beiträgen von Ensemblemitgliedern des Staatstheaters gestaltet. Unter anderem sind dabei Vorabausschnitte aus der im Mai 2019 Premiere feiernden Produktion Hedwig and the Angry Inch zu sehen.Als besondere Gäste kommen die Schöne Mannheims, die mit Auszügen aus ihren verschiedenen Programmen für beste Unterhaltung sorgen werden.Den Abend moderieren Marie Nasemann und Otto A. Thoß.