Ein opulenter Abend rund um die ErotikDie Love Bites sind ein Fest der Sinnlichkeit, ein aufreizendes Spiel mit Sprache, Klang und Bewegung. Unterhaltsame und sinnliche Tanzshows, Performances, Live-Musik & Lesungen. Ein anregend-aufregender Streifzug quer durch die Sexualitäten und das Liebesleben zwischen Lust und Alltag, Romantik und Härterem!Mit Foxic Poison & Lotti Lieblich mit aufregenden neuen Tanz-Nummern, Veronika Otto an der Pferdekopfgeige und anderen Instrumenten, Eleonore Hochmuth singt Chansons in Erinnerung an Charles Aznavour - und es lesen neue und langjährige Verlagsautorinnen und Überraschungsgäste, sowie Verlegerin Claudia Gehrke.