welt-aids-tag

“Positiv zusammen leben. Aber sicher!“ – DerAuch in Stuttgart bieten die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. und ihre Kooperationspartner in jedem Jahr Möglichkeiten des Gedenkens und des solidarischen Engagements.Infinden traditionell am– 01.12. – folgende Veranstaltungen statt, zu denen herzlich eingeladen wird:Umlädt die AIDS-Hilfe Stuttgart schon seit Jahren zur Bildung einer Solidaritätsschleife auf der Freitreppe beim Kunstmuseum auf demein. Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich möglichst rot zu kleiden!Anschließend folgt der gemeinsamean der Staatsoper im Oberen Schloßgarten – Nähe Eckensee und Schicksalsbrunnen -, wo der an HIV/AIDS Verstorbenen gedacht wird, guter Brauch. Ende gegen 19.00 Uhr.Umbeginnt in der StuttgarterKatharinenplatz 5, Stuttgart-Mitte, derzum Welt-AIDS-Tag. Die Feier wird wieder gemeinsam von der Evangelischen AIDS-Seelsorge, der Katholischen AIDS-Seelsorge, dem Chor Rosa Note, sowie Hans Georg Waller am Klavier gestaltet.Zum Abschluss geselliges Beisammensein im Eingangsbereich der Kirche; wo zusätzlich zu kleinen Leckereien, Glühwein und Früchtepunsch – gestiftet von der AIDS-Hilfe Stuttgart ausgeschenkt wird.