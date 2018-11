Quickie vom 17. Nov. 2018, eingestellt von StevenStgt

gayrechte

Leider ist nun eingetreten, was zu befürchten stand: Fiese Kleingeister haben das Denkmal auf dem Kar-Heinrich-Ulrichs Platz in Stuttgart geschändet!

Wir haben sicher nicht viele solcher Gestalten in der Stadt. Gleichwohl geben sie uns allen Grund zur Empörung - und auch zur Scham!



Es ist zu hoffen, dass die Täter gefunden werden und die Zivilgesellschaft solche Schändungen nicht widerspruchslos hinnimmt!



Es ist erst wenige Monate her, seit am Stuttgarter Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz die Stele zum Gedenken an den Vorkämpfer für die Gleichstellung nicht-heterosexueller Menschen - den Juristen Karl Heinrich Ulrichs - feierlich eingeweiht wurde.