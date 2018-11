Quickie vom 14. Nov. 2018, eingestellt von StevenStgt

- Die große Jubiläumsparty & letzte Party im Marquardts im Jahr 2018.Süddeutschlands Grösste & Erfolgreichste Gayparty feiert mit einer Megaparty das Jubiläum im Club Marquardts.Wir öffnen an diesem Abend bereits um 22:00 Uhr und bieten Euch bis 24h eine Getränkespecial an - 2 for 1 auf alle offenen Getränke. Ein Getränk bezahlen = ZWEI dafür erhalten.Die große Jubiläums-Special mit einem einzigartigen Programm. Gast-DJs Dj Tekin (Circuit Festival Barcelona), Dj Ck (Sexy Köln) und 4 weitere DJs auf 3 Dancefloors. Dazu eine Opening-show by Miss Vio-line (Frankfurt) und Live-Violine-Performance.