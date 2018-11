Quickie vom 14. Nov. 2018, eingestellt von StevenStgt

Im Zuge des internationalen Gedenktags für die 2018 weltweit ermordeten transsexuellen und transgender Menschen veranstalten Projekt 100% Mensch, Dgti AK Baden-Württemberg und die Queerdenker Stuttgart eine Kundgebung zum Transgender Day of Remembrance.Menschen aus der trans* Community werden auf dem Schlossplatz in Stuttgart von ihren persönlichen Erfahrungen erzählen. Die Reden und Kerzenaktionen werden musikalisch einfühlsam von der Sängerin Vivien Sängerin umrahmt. Zum Abschluss gedenken wir der vielen Ermordeten in einem emotionalen Filmbeitrag.