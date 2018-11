Quickie vom 13. Nov. 2018, eingestellt von StevenStgt

party : reutlingen

|

Die LGBT Party startet in die dritte Runde. Im Club Prisma in der Area14 in Reutlingen. Der stylische Club wird in dieser Nacht wieder zum Hot Spot, für Gays, Lesbians, Bi, Transgender & Friends.Die coolsten Typen und die heißesten Frauen, feiern hier gemeinsam. DJ CK bespielt den Club mit dem Besten, aus Mixed Music und Gay Classics.Verlieb dich Neu! Frisch, sexy und aufregend anders. Erlebe das Gay Event im Club Prisma Area14