Quickie vom 6. Nov. 2018

Am 11.11. findet im Theater Rampe die diesjährige Verleihung desstatt. Nominiert für den Rosa Detlef 2018 in der Kategorie Gruppen sind neben Abseitz e.V. und Kuratorium Naturtheater, die Demoengel des CSD Stuttgart. In der Kategorie Einzelpersonen: Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin (Bundesministerin a.D.), Holger Edmaier (Projekt 100% Mensch) und Lars Naumann (Vorsitzender des Vereins für Jugendliche mit besonderen sozialen Schwierigkeiten e.V.).Der Rosa Detlef ist der Ehrenamtspreis der MCC Gemeinde Stuttgart. Er wird an Menschen, Gruppen oder Organisationen verliehen, die sich um die LSBTTIQ-Gemeinschaft verdient gemacht haben. Menschen, die durch ihre Arbeit, ihren Einsatz oder durch Zivilcourage die Welt besser gemacht haben.