Quickie vom 31. Okt. 2018, eingestellt von StevenStgt

gayrechte

|

Die Ehe für alle kommt mehr als ein Jahr nach ihrer Einführung endgültig in der Verwaltung an.Ab dem 1. November kann sie auch in den Eheregistern richtig erfasst werden. Bislang gab es dort nur die Einträge "Ehemann" und "Ehefrau", bei schwulen und lesbischen Paaren wurde jeweils einer der beiden an falscher Stelle einsortiert. Das ist nun korrigiert, beide Partner werden als "Ehegatten" erfasst.Paare, die im letzten Jahr geheiratet haben oder ihre Lebenspartnerschaft in die Ehe umgewandelt haben, müssen nichts weiteres veranlassen.