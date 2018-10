Quickie vom 24. Okt. 2018, eingestellt von StevenStgt

Amfindet umin derdie erste Weinprobe derstatt.Ein großer Erholungsfaktor in Stuttgart sind die Weinberge. Sie prägen die Stadt in ihrer Geschichte. „Genauso wie die Reben aus dem Stadtbild nicht mehr wegzugedenken sind, gehört die LSBTTIQ Gesellschaft zum vielfältigen Leben in dieser Stadt!“, so Fatih Ceylan, Vorsitzender der SPDqueer Stuttgart. Mit der Weinprobe will die SPDqueer die diverse Stuttgarter Bürgerschaft einladen, die schwäbische Gemütlichkeit mit ausgezeichneten Weinen zu probieren. Die Stadtgesellschaft kann sich selbst davon überzeugen, dass die Vielfalt in Stuttgart eine Bereicherung ist, wie sein Wein.Bei der Weinprobe haben die Menschen der Stadt eine Möglichkeit die SPDqueer und ihre (politische und soziale) Arbeit persönlich kennenzulernen.Die Sommeliers werden die Gäste u.a. mit den Weinen vom Heuchelberg verwöhnen.Wir bitten um eine Voranmeldung unter: fatih.ceylan@t-online.de. Es werden etwa 20 verschiedene Weine, Sekte, Liköre und kleinere Speisen gereicht. Die Kosten betragen 15 € pro Person.