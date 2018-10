Quickie vom 24. Okt. 2018, eingestellt von DeWe

Nach dem gelungenen Start in unserem neuen Zuhause White Noise geht es dort am 10. November mit dermunter weiter. Die technischen Probleme mit der Anlage in der Bar sind inzwischen behoben (fette Entschuldigung dafür, lag leider nicht in unserer Hand) und auch an anderen Stellen werden wir das eine oder andere noch ein bisschen optimieren. Man lernt ja nie aus....Im minimalistisch gehaltenen White Noise Club geben sich die Freaks die Ehre. Auf dem Freakbeats-Floor haben wir seit langer Zeit mal wieder die wundervolle Miss Evoice, die des öfteren auch in der „Romantica“ gleich nebenan zu hören ist, mit treibenden Tech- & Deephouse-Beats zu Gast. An den Decks unterstützt wird sie von Tizian aka Smooth Guhl von Aromåt.Auf dem Lovepop-Floor in der eher gemütlich gehaltenen, grossen Bar des White Noise spielt Dj Nt den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound quer durch fast alle Genres von Pop, HipHop, Dance, Indie bis hin zu Electro. Hier kippt Rihanna dann schon mal nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!Los geht’s um 23.00 Uhr, einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Der Eintritt kostet 10 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.