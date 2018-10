Quickie vom 18. Okt. 2018, eingestellt von Competrisha_Drum

stuttgart

Ja diesmal mit internationally acclaimed Gast aus UK!Spontan haben wir einfach den knubbeligsten Fellbuben von ganz London dazu geholt! Wes lässt euch zu Techno engtanzen und zu Disco hart abfahren - jahrzehntelange Erfahrung von Manchester bis Moscow macht’s möglich! Im Oktober spielt er beispielsweise im legendären fabric und dann bei uns!Warm up ist saftigste House Muzak von Lil' Blowus und Kenny Soap aka Hausbois. Kriegt ihr nur von denen, ist einzigartig in der Stadt - that's just the truth!Bisschen gefährlich ist es auch, weil man darf da rauchen und trinken, das ist quasi das neue Bungee-Jumping.Genug gelabert, come on by and touch the sky!