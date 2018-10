Quickie vom 7. Okt. 2018, eingestellt von StevenStgt

Amgeht es bei der stuttgartnacht zu mehr als 60 Kulturorten, Polit-Zentren, Kinos, Kirchen, Off-Spaces und Clubs. Von augenzwinkerndem Kabarett und stimmgewaltigen Chören über virtuosen Tanz und betörenden Burlesque-Shows bis hin zu groovigem Jazz und nächtlichen Stadtführungen – von 19 bis 0 Uhr überraschen die Kulturhighlights der Stadt mit ihrer ganz besonderen Vielfalt. Und wer dann noch nicht genug hat, feiert bei den Spätschicht-Partys ab 0 Uhr bis in den frühen Morgen.Mit dem stuttgartnacht-Ticket, das das VVS-KombiTicket enthält, sind alle teilnehmenden Veranstaltungsorte die ganze Nacht über flexibel erreichbar. An- und Abreise inklusive! Oder testen Sie das RegioRad-Angebot – in der stuttgartnacht sogar gratis. SCHWULST beteiligt sich auch in diesem Jahr bei der stuttgartnacht mitWie reagierten die Stuttgarter auf einen schwulen König Anfang des 19. Jahrhunderts? Wo ist Stuttgarts älteste Szenekneipe? Dieser Stadtrundgang gibt überraschende Einblicke in die „queeren“ HotSpots der Stadt.Startpunkt der Führungen ist jeweils der schwul-lesbische Buchladen Erlkönig in der Nesenbachstr. 52., der für Euch an diesem Abend extra geöffnet hat.ist jeweils