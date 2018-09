Quickie vom 20. Sept. 2018, eingestellt von StevenStgt

Wenn im Festzelt zum Wasenwirt die Lichter aus gehen. Ist noch lange nicht Schluß mit derDie LGBT Community zieht dann um in den exklusiven Aer Club. Um dort bei derbis in den frühen Morgen weiter zu feiern. Zwei Mal im Jahr zählt die Veranstaltung zu den größten Gay Happenings in Baden-Württemberg. „Truly a Night to Remember!“Wer kennt sie nicht, diese Party im Aer Club? Nach der ausgelassenen Festzelt Sause auf dem Wasen geht es direkt weiter. Bis in die frühen Morgenstunden tanzen hier die schönsten und heißesten Exemplare der Szene und feiern zusammen. Los gehts um 23 Uhr.