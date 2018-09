Quickie vom 20. Sept. 2018, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Nach der tierisch geilen Abschiedssause im September im Lehmann Club startet dieamin der neuen Heimat, dem, Eberhardstr. 37, direkt in der Stuttgarter Innenstadt gelegen, neu durch!Auf dem Lovepop Floor in der eher gemütlich gehaltenen, grossen Bar des White Noise bekommt Dj Nt aus Augsburg Unterstützung aus der Schweiz. Der Berner Dj Kev Cue (Mad Club Lausanne, Barstreetfestival Bern) spielt mit ihm zusammen den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound quer durch fast alle Genres von Pop, HipHop, Dance, Indie bis hin zu Electro. Hier kippt Rihanna dann schon mal nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!Im White Noise Club, der sehr minimalistisch in Sichtbeton gestaltet ist, einen ganz besonderen Raucherbereich hat und direkt gegenüber der Bar liegt, gibt es zur Premiere elektronische Tanzmusik auf dem Lovebeats Floor. Natürlich haben wir dazu Lovepop-Resident Dj Martin Rapp eingeladen, der von Anfang an dabei ist.Los geht’s ummit einem Welcomeshot für umsonst vom Stuttgarter CSD-Team! Der Eintritt kostet 10 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.