Amsteigt ab, wieder dieTausende Schwule, Lesben und ihre Freunde, feiern dann das größte Gay Happening in Stuttgart. Die Sause ist weit über die Grenzen der Region bekannt und beliebt! Für die musikalische Stimmung sorgen die Grafenberger. Dabei werden sie von SWR3-DJ Michael Leupold tatkräftig unterstützt. Zum lang erwarteten Kinostart von "Bohemian Rhapsody", bringen wir für Euch als Highlight, Freddie Mercury auf die Bühne. Europas bester Mercury Impersonater gibt sich die Ehre. Selbstverständlich hat er, the Best of Queen und weitere Überraschungen, für im Gepäck!Reserviere jetzt deine Plätze im Festzelt: www.wasenwirt.de