Quickie vom 6. Sept. 2018, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

Quelle: Lovepop Stuttgart

Schon traditionell feiern vor dem „Tag der deutschen Einheit“ am 2. Oktober, 4 queere Stuttgarter Partylables zusammen.Bei der- präsentiert von Avoid, Gaymax, Heartbeatz & Lovepop - wird im Climax Institutes, das mit der Party in seinen Geburtstagsmonat startet und schon stolze 22 Jahre alt wird, und im Kings Club, einem der ältesten und bekanntesten Gayclubs in Deutschland, bis in den frühen Morgen gemeinsam gefeiert. Beide Clubs liegen nur 1 Minute voneinander entfernt.Come together, right now!